Avenida Primeiro de Maio: secretário avalia trânsito em siga e pare após duas semanas de obras

O secretário de Trânsito e Mobilidade de Brusque, Emerson Andrade, afirma que não houve complicações no tráfego durante as duas primeiras semanas das obras de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio. O trânsito segue no sistema siga e pare em ambos os sentidos, porém, segundo ele, pode haver períodos em que a passagem de veículos seja interrompida.

“Creio que a população entendeu que o trecho precisava da obra e o trânsito precisava se moldar às dificuldades. Não há reclamações em relação à trafegabilidade”, afirma.

À reportagem, alguns comerciantes da região relataram queda no movimento após o início das obras. “As pessoas não querem ficar vinte minutos no trânsito. O pessoal estava alarmado por causa da obra. Recebi mensagens de clientes perguntando sobre a obra antes mesmo de ela começar. O movimento ainda não voltou ao normal”, conta a comerciante Vera Faustino.

Sobre essa questão, Emerson afirma que a pasta leva em conta o impacto no comércio e, por isso, o sistema siga e pare é o mais utilizado quando necessário. “Não é o ideal, mas também não está ruim. Em determinados momentos, há serviços que precisam ser feitos durante o dia, então utilizamos esse sistema”, explica.

Como funciona o trânsito

Durante o dia, o tráfego ocorre no sistema siga e pare, com acompanhamento da equipe de sinalização para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A partir das 20h30, entretanto, a via permanece totalmente bloqueada até 4h30, em função de serviços que exigem maior segurança operacional.

A orientação aos condutores é que redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar atrasos.

Como forma de reorganizar o trânsito, a avenida Getúlio Vargas, no sentido Figueira à Villa Schlosser, agora opera em mão única, com três pistas em direção ao Centro.

Com a alteração na rua Gustavo Richard, é possível fazer o retorno a partir da rua Augusto Maluche (em frente à Kohler Joalheria e Ótica), como ocorria anteriormente.

