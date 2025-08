Avenida Primeiro de Maio será totalmente interditada em agosto para obras que podem durar até seis meses

A avenida Primeiro de Maio será totalmente interditada nas próximas semanas para realização das obras de macrodrenagem na avenida. A ação está programada para acontecer a partir do dia 18 deste mês. A prefeitura fará diversas modificações na região da Figueira do Archer para tentar aliviar os impactos da obra.

Conforme o vice-prefeito, Deco Batisti, serão realizadas as escavações para a implantação das galerias de 2×2 metros. A obra vai das proximidades da Dokassa até a curva do Vanca, pouco antes da Sociedade Beneficente.

O Conselho das Entidades Para uma Brusque Melhor se reuniu nesta terça-feira, 5, na sede da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) para discutir o impacto da interdição total da avenida.

Deco explicou que até agora, a obra do túnel liner está sendo de forma subterrânea. “O cronograma está fluindo, com 406 metros, dos 820 metros totais já executados. Quando chegar nas proximidades da Dokassa, a obra seguirá pela superfície e por isso será necessário interromper totalmente o trânsito na avenida. Se o tempo colaborar, esse trabalho inicia a partir do dia 18 de agosto”.

De acordo com Deco, o prazo de execução da obra é de seis meses, o que deve impactar todo o trânsito da região. “Os bairros Águas Claras, Zantão, Santa Luzia, Cedrinho, Ponta Russa, todos terão um impacto muito grande porque o trânsito terá que ser desviado, além da rua Azambuja, que deve absorver todo esse tráfego”.

Alterações na Figueira

Durante a reunião, o técnico em planejamento urbano, Luiz Henrique Blumer, apresentou às entidades, as alterações que estão sendo planejadas para a região da rotatória da Figueira, com o objetivo de minimizar o impacto da obra da avenida Primeiro de Maio.

A proposta, segundo ele, visa diminuir os cinco pontos de conflito que existem na Figueira atualmente, para três pontos. Para isso, a rua Gustavo Richard volta a ter a mão inglesa, tirando a necessidade de contornar a Figueira para ir sentido Centro. Já a avenida Getúlio Vargas terá sentido único, com três pistas a partir da Figueira em direção ao Centro.

“A rua Azambuja certamente receberá todo esse trânsito da Primeiro de Maio e um dos aspectos mais relevantes é o encontro da rua Azambuja no entorno da Figueira. Com essa proposta reduzimos o número de conflitos, mas para isso, o sentido de algumas vias do entorno serão alterados. A partir desta quarta-feira vamos começar a divulgar essas modificações que visam minimizar os impactos que são inevitáveis”, ressalta o secretário de Trânsito, Emerson Luiz Andrade.

De acordo com ele, a secretaria planeja iniciar as mudanças no entorno da Figueira nos próximos dias, para que os motoristas já possam se adaptar antes do fechamento total da avenida Primeiro de Maio.

Participação e colaboração das entidades

Para o presidente da Acibr, Marlon Sassi, o encontro representa o papel da sociedade organizada na construção de soluções para a cidade. Ele agradeceu ao poder público pela abertura ao diálogo e reforçou a importância da transparência e do planejamento conjunto em obras de grande impacto.

“Somos uma sociedade organizada e, como é sabido, não gostamos de apenas criticar ou exigir como as coisas devem ser feitas. Sempre pedimos ao poder público que nos permita acompanhar as obras e entender o que está sendo feito em prol do nosso desenvolvimento. A avenida Primeiro de Maio tem uma importância muito grande, e sabemos da necessidade dessa obra, mas é fundamental minimizar os prejuízos e as dificuldades de todos que transitam por ali”.

Ele completa ainda que uma nova reunião já está pré-agendada para o próximo mês, para avaliar os impactos das mudanças que serão implementadas no trânsito a partir da interdição da avenida Primeiro de Maio. “Agradecemos ao vice-prefeito e a toda equipe da prefeitura por terem vindo nos mostrar, antecipadamente, o que está sendo planejado. Tivemos a oportunidade de dar opiniões e contribuir. Agora é seguir acompanhando e colaborar com o que for possível”, finalizou Marlon.

