Avião da FAB localizado no Parque Leopoldo Moritz, em Brusque, será restaurado; saiba quando ele deve ser entregue

O avião North American T6-D, da Força Aérea Brasileira (FAB), instalado no Parque Leopoldo Moritz, em Brusque, será restaurado. Nesta segunda-feira, 14, foi assinado, no gabinete do prefeito, o contrato que autoriza a restauração completa da aeronave, marco da aviação militar brasileira e patrimônio local.

A iniciativa surgiu por meio do Programa de Adoção de Espaço Público, previsto na Lei Municipal nº 3.353/2010. O projeto foi apresentado por Sandro Rocha e Gerson Klaina, organizadores do Anjo da Guarda Fest, e conta com recursos da iniciativa privada.

O contrato foi estabelecido com a Secretaria de Planejamento Urbano (Seplan) e inclui intervenções que vão desde o isolamento da área para segurança dos trabalhos até a pintura integral, respeitando o padrão original da FAB.

Entre os serviços previstos estão a restauração estética, instalação das insígnias e nomenclaturas oficiais, além da colocação de placas de latão com o histórico do T6-D, nomes dos colaboradores e logomarcas dos patrocinadores.

O investimento ultrapassa R$ 24 mil, distribuídos em diagnóstico, materiais, mão de obra especializada e logística.

A expectativa é que os trabalhos comecem já nesta semana, com o prazo de conclusão para a primeira quinzena de agosto.

“Esse programa é bem importante. A gente reforça a participação da iniciativa privada em procurar a secretaria de Planejamento Urbano para apresentar suas propostas de intervenção nos locais públicos para que, juntos, a gente possa preservar e adequar os bens urbanos, aumentando a qualidade dos nossos ambientes de convivência”, enfatiza o diretor de Planejamento Urbano, André Bozio.

História

Fabricado em 1935, o North American T6-D, conhecido como “Texan”, foi utilizado no treinamento de pilotos em várias partes do mundo. No Brasil, teve papel fundamental na formação de aviadores da Força Aérea. O exemplar de Brusque chegou à cidade em 15 de abril de 1969.

Para a empresa responsável pela execução, o projeto vai da restauração da aeronave. “Trata-se de valorizar o patrimônio histórico, fortalecer a identidade cultural de Brusque e proporcionar à comunidade um monumento digno da sua importância. É um trabalho que une memória, educação e desenvolvimento local”, finaliza.

