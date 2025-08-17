Avião de pequeno porte cai na Serra de Santa Catarina e deixa uma pessoa morta
Acidente ocorreu no fim da tarde deste domingo, 17
Um avião de pequeno porte caiu em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina, no fim da tarde deste domingo, 17. De acordo com informações iniciais, o acidente deixou ao menos uma pessoa morta.
O avião teria caído na localidade de Caneleira, próximo ao bairro Santa Clara. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência por volta de 17h10.
Além da vítima fatal, ainda há uma vítima em estado grave. O Corpo de Bombeiros e o Samu estão atendendo a ocorrência.
O destino do voo e as identidades dos envolvidos não foram divulgados.