Avião de pequeno porte cai na Serra de Santa Catarina e deixa uma pessoa morta

Um avião de pequeno porte caiu em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina, no fim da tarde deste domingo, 17. De acordo com informações iniciais, o acidente deixou ao menos uma pessoa morta.

O avião teria caído na localidade de Caneleira, próximo ao bairro Santa Clara. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência por volta de 17h10.

Além da vítima fatal, ainda há uma vítima em estado grave. O Corpo de Bombeiros e o Samu estão atendendo a ocorrência.

O destino do voo e as identidades dos envolvidos não foram divulgados.