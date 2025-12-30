Aviso especial: Defesa Civil alerta para chuva intensa em Brusque até o Réveillon

Data deve ser marcada por fortes chuvas

Aviso especial: Defesa Civil alerta para chuva intensa em Brusque até o Réveillon

Data deve ser marcada por fortes chuvas

Comente

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para chuva intensa e volumosa em Brusque e região nesta terça-feira, 30, e quarta-feira, 31. Os municípios do Médio Vale do Itajaí estão classificados em aviso especial, com alto risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

A chuva deve atingir Brusque entre a tarde desta terça-feira e a madrugada da quarta-feira, marcando o Réveillon deste ano.

Defesa Civil/Reprodução
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo