Aviso especial: Defesa Civil alerta para chuva intensa em Brusque até o Réveillon
Data deve ser marcada por fortes chuvas
A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para chuva intensa e volumosa em Brusque e região nesta terça-feira, 30, e quarta-feira, 31. Os municípios do Médio Vale do Itajaí estão classificados em aviso especial, com alto risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
A chuva deve atingir Brusque entre a tarde desta terça-feira e a madrugada da quarta-feira, marcando o Réveillon deste ano.