Aviso especial: Defesa Civil atualiza alerta de tempestades em Brusque entre domingo e segunda-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina atualizou o alerta de tempestades em Brusque entre domingo, 21, e segunda-feira, 22. Agora, o município está classificado como “aviso especial”. O órgão alerta para temporais com raios, chuva intensa, vendavais e queda de granizo.

Nas áreas em vermelho do mapa, o risco é muito alto para ocorrências como destelhamentos, queda de árvores e postes de energia, alagamentos e enxurradas pontuais. Nas áreas em laranja, o risco é alto; já nas áreas em amarelo, o risco é moderado.

Essa condição se deve ao avanço de uma frente fria, que deixa o tempo instável a partir da madrugada e manhã de domingo em regiões do Grande Oeste e Sul do estado. A partir da tarde, a instabilidade ganha força entre a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí e o norte catarinense.

Na madrugada de segunda-feira ainda chove na maioria das regiões, mas, ao longo do dia, a frente fria se afasta e o tempo volta a ficar firme.

A Defesa Civil recomenda que, durante os temporais, as pessoas busquem um local abrigado, longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados. Em caso de ventos fortes, é importante evitar transitar ou se abrigar próximo a árvores, placas, muros e postes de energia. Já em situações de chuva intensa com alagamentos, a orientação é nunca atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões submersos.