Aymoré é o campeão dos Jogos Comunitários de Guabiruba

A 26ª edição dos Jogos Comunitários de Guabiruba foi encerrado neste sábado, 25, com o bairro Aymoré comemorando o título de campeão geral. Ao longo de três meses, foram disputados torneios em 38 modalidades diferentes, nos naipes masculino e feminino, envolvendo cerca de 2 mil competidores. O Aymoré não ganhava o evento desde 2015.

Na edição deste ano, a Secretaria de Esportes realizou a entrega do troféu transitório Osnir Schlindwein. Este troféu tem como finalidade promover a integração e a participação comunitária, sendo passado de bairro em bairro a cada edição dos jogos comunitários. A cada ano, o bairro vencedor da competição fica em posse do troféu até a próxima edição.

O coordenador do bairro Aymoré é o próprio Osnir Schlindwein, que expressou sua alegria pela conquista do título, nove anos após a última vitória. “Voltamos a conquistar o título dos Jogos Comunitários. No ano passado, chegamos perto, mas este ano, felizmente, fomos campeões, no domingo passado.”

Ele também comentou sobre a diferença dos públicos nos Jogos Comunitários em comparação com os primeiros anos. A primeira edição foi realizada em 1998: “No início, víamos uma disputa acirrada entre as torcidas na arquibancada, e não na quadra. As torcidas demonstravam uma rivalidade maior. Hoje, vemos as torcidas misturadas e a decisão sendo tomada sempre dentro da competição esportiva.”

Classificação geral

1° – Aymoré: 176 pontos

2° – Lageado Baixo: 166

3º – São Pedro: 145

4° – Guabiruba Sul:

5° – Centro: 77

6° – Imigrantes: 34

7° – Lageado Alto: 8

Campeão das modalidades masculinas: Aymoré

Campeão das modalidades femininas: Lageado Baixo

