Bacia Victor Meirelles: obras em rua do Santa Rita estão 50% concluídas, diz prefeitura

No início de fevereiro, as obras de macrodrenagem da bacia Victor Meirelles, no bairro Santa Rita, tiveram início. Para começar, as equipes realizaram escavações na avenida Beira Rio, conectando a tubulação da via com a rua Pomerode. Em seguida, a obra avança para a rua principal.

Neste momento, estão sendo realizadas as escavações na rua Pomerode, onde aproximadamente 50% da etapa já foi concluída.

A fiscal da obra, Ananda Pertile Markoski, explica que a escavação neste ponto precisa ser profunda.

“Para garantir a declividade da tubulação e o correto escoamento da água, foi necessário realizar valas bastante profundas, principalmente no ponto final da rua Pomerode, onde há um grande desnível em relação ao deságue no rio”.

Apesar de a obra enfrentar alguns desafios, como chuvas e também situações com o solo do local, ela segue dentro do cronograma.

“As escavações aqui na rua Pomerode devem durar até o fim de março. Na sequência, as escavações iniciam na rua Victor Meirelles para que a ligação da tubulação seja realizada”, continuou Ananda.

Antes da finalização da drenagem na rua Pomerode e Victor Meirelles, prevista para ainda este ano, ambas as vias receberão pavimentação asfáltica.

“Estamos realizando as obras de forma a minimizar ao máximo os transtornos ao cotidiano dos moradores. Entendemos e pedimos paciência, já que é uma obra tão importante para toda a região. É um transtorno que só trará melhorias, não apenas para os moradores da rua, como para todo o bairro”, finaliza a fiscal.

