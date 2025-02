Bailão do Barbieri: evento com apresentações de Os Serranos e Corpo & Alma já tem data marcada em Gaspar

No dia 29 de março, um sábado, a Arena Multiuso de Gaspar receberá o Bailão do Barbieri, com apresentações dos grupos Corpo & Alma, Os Serranos e Sandro Coelho.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site da produtora (app.barbierishowseeventos.com.br).

Leia também:

1. Jogo trazido por imigrantes italianos, brìscola terá campeonato em Botuverá

2. Novo pároco, padre Hélio Feuser assume paróquia São Luís Gonzaga

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (31/01 a 03/02)

4. Show do pagodeiro Ferrugem no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, é adiado; saiba motivo e nova data

5. Incêndio atinge casa no bairro Águas Claras, em Brusque

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: