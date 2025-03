Baile do Calinho: evento exclusivo para mulheres em Brusque tem datas divulgadas; saiba como adquirir ingressos

A sétima edição do Baile do Calinho, tradicional festa voltada para mulheres, já tem data para acontecer em Brusque. O evento será realizado nos dias 11 e 25 de abril, no Clube Santos Dumont. A expectativa é que sejam reunidas mais 1.500 mulheres.

O evento traz gastronomia variada, repertório musical e um ambiente estruturado para o público feminino. Conforme o idealizador do projeto, o músico Calinho, é uma festa única, e que toda mulher deveria participar pelo menos uma vez, com amigas ou familiares. “O objetivo é proporcionar um momento de alegria e descontração, sem preocupações, em um espaço seguro e pensado nos mínimos detalhes para atender às expectativas do público exclusivamente feminino”.

Estrutura e programação

A estrutura contará com um palco 360º e mesas para grupos de 8 a 10 pessoas. A programação inicia às 20h30, com abertura do clube e o serviço de gastronomia do Schmitt Buffet & Eventos. Às 21h, DJ Ziat comanda a primeira parte da noite. Às 23h, o baile inicia. O encerramento será realizado pelo DJ Veltk, que assume o som a partir das 2h da manhã. O evento se estende até às 4h.

Conforme a organização, uma novidade desta edição são apresentações especiais. Além disso, haverá sorteio de brindes para as mulheres presentes.

Os ingressos ainda estão disponíveis e incluem jantar, sobremesa e um lanche na madrugada. O valor é de R$ 210 por pessoa e pode ser adquirido diretamente pelo telefone (47) 9 9130-7200, com Fabiano. As vagas são limitadas.

