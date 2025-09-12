Bairro de Brusque receberá reservatório de 1 milhão de litros de água; saiba qual

O Samae de Brusque está prestes a licitar um novo reservatório para a cidade. Desta vez, o bairro Rio Branco ganhará a estrutura, que vai ampliar a distribuição de água para a região. A construção, que será circular, armazenará até 1 milhão de litros de água.

A obra contempla um dos bairros que mais cresceram em infraestrutura nos últimos anos. “Além do novo reservatório, o bairro também está recebendo uma nova rede de 150 milímetros, que acompanha a nova Beira Rio”, comenta o diretor-presidente, Breno Nunes.

O reservatório será instalado em um ponto alto do bairro, permitindo que a água chegue às residências por gravidade.

“Já temos o terreno e o projeto, e em breve a licitação será lançada. Temos a expectativa de que, no primeiro semestre do próximo ano, a obra já seja entregue à comunidade”, finaliza o presidente.

