Bairros de Brusque continuam sem energia após temporal; confira previsão de restabelecimento

De acordo com dados da Celesc, por volta das 11h30 desta quarta-feira, 19, cerca de 360 unidades consumidoras ainda estavam sem energia em Brusque por causa do temporal da terça, 18. O bairro mais afetado é o Águas Claras, com 198 unidades sem energia. Na sequência estão Azambuja (44) e Centro (32).

Segundo a Defesa Civil, na terça mais de 70 mil pessoas sofreram com falta de energia. Questionada, a Celesc informou que diversas árvores caíram sobre a rede elétrica, ocasionando a situação.

Desde a noite de terça, quatro equipes atuam para restabelecer o fornecimento de energia. Uma equipe extra de Gaspar também foi acionada e, em breve, um caminhão e eletricistas de Blumenau irão atuar no município.

A companhia prevê que a situação deve ser normalizada até o fim da tarde desta quarta-feira, 19. Confira nota divulgada pela Celesc:

“A Celesc informa que Brusque ainda apresenta algumas unidades consumidoras sem energia devido ao temporal que atingiu a região na noite desta terça-feira, 18, causando a queda de várias árvores sobre a rede elétrica. Desde a noite passada, quatro equipes atuam ininterruptamente para restabelecer o fornecimento, com reforço de uma equipe extra de Gaspar e, em breve, um caminhão e eletricistas de Blumenau.

A situação foi atípica, exigindo manobras para isolar trechos específicos onde galhos e árvores danificaram cabos e transformadores. Os trabalhos seguem intensificados para que toda a cidade tenha a energia restabelecida até o final da tarde desta quarta-feira, 19”.

