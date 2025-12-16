Bairros de Brusque seguem sem energia após temporal

Após o temporal que atingiu Brusque na noite de segunda-feira, 15, ainda há bairros que seguem sem energia. De acordo com dados da Celesc atualizados às 11h, há 11 residências sem fornecimento, sendo dez no São Pedro e uma no Steffen. Entretanto, a reportagem de O Município conversou com um morador do Souza Cruz, que relatou estar sem energia.

Segundo ele, a energia caiu logo no início do temporal, por volta das 21h30 de segunda-feira. Também há relatos de moradores do Limeira Baixa que estão sem energia desde a noite da segunda.

Já um morador do bairro Ponta Russa afirma que ficou mais de 12 horas sem energia. A situação foi normalizada apenas por volta das 10h30 desta terça-feira.

Uma moradora do Santa Luzia também chegou a ficar quase a manhã inteira sem energia. A queda foi registrada logo após o temporal e o fornecimento foi restabelecido por volta das 11h. Alimentos que estavam na geladeira chegaram a descongelar nesse período.

Temporal

Durante o temporal, cerca de 14 mil residências ficaram sem energia elétrica. Nas últimas 12 horas, Brusque acumulou 34,60 milímetros de chuva, sendo Limeira Baixa a localidade com maior volume.

Vidal Ramos registrou 18,84 milímetros, Botuverá 18,20 milímetros, Presidente Nereu 14,86 milímetros e Guabiruba 20,08 milímetros.

O nível do Rio Itajaí-Mirim, em Brusque, permanece dentro da normalidade, com 1,10 metro. Em Botuverá, o rio está em 2,59 metros; em Vidal Ramos, 1,62 metro; e em Guabiruba, 0,61 metro.

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Delegado atualiza caso de moradora que acusa o pai de agressão em Brusque

2. Montanhistas de Brusque encerram 2025 celebrando conquistas e desafios

3. Motorista embriagada colide Porsche contra poste e empresária de Balneário Camboriú morre

4. Prefeitura de Guabiruba divulga agenda dos serviços durante recesso de fim de ano; confira

5. Homem morre por parada cardiorrespiratória após se envolver em acidente em São João Batista



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

