O jornal O Município finalizou, em 30 de outubro, a publicação das 42 figurinhas do Colecionável do Bruscão. Dentre elas, foram lançadas figurinhas de 41 jogadores do Brusque que disputaram o Campeonato Brasileiro Série B e uma especial do marreco, mascote do time.

As figurinhas foram publicadas na edição impressa toda quarta-feira, desde 12 de junho até 30 de outubro.

Visualize ou faça download do Colecionável do Bruscão completo!