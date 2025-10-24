Balança móvel pode ser adquirida para fiscalizar peso de caminhões que passam por Brusque

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) tem a intenção de viabilizar a compra de uma balança móvel para fiscalização de veículos de carga pesada. O equipamento poderia coibir acidentes com caminhões e carretas, com operações constantes em áreas de limite entre Brusque e outras cidades.

O planejamento parte do secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, que defende a necessidade de fiscalização de cargas pesadas. Ele garante que, hoje, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) está capacitada para realizar este tipo de fiscalização.

Conforme estimativa de Emerson, o equipamento custaria em torno de R$ 150 mil. A secretaria ainda deve apresentar o planejamento ao gabinete. Porém, a compra da balança móvel precisa acompanhar o aumento do efetivo da GTB, que hoje é um desafio para o secretário.

“A última capacitação realizada com a Guarda ocorreu com objetivo de dar condições para fiscalizar o excesso de peso. A ideia é que os agentes possam entender e consigam prevenir com que estes veículos transitem com excesso de carga”, afirma.

Fiscalização nos limites

Atualmente, a Setram realiza cotação para aquisição do equipamento. Emerson relata que ainda não há locais mapeados de forma exata para implantação da ação de fiscalização. Porém, possui alguns pontos em mente.

Um dos pontos considerados pelo secretário é no sul de Brusque, nos bairros Águas Claras e Poço Fundo. A região recebe tráfego de cargas pesadas de cidades como São João Batista e Tijucas. Assim, a futura balança pode operar na região.

Emerson cita também o acesso a Botuverá como um local estratégico. A força industrial do município vizinho a Brusque faz com que um alto número de veículos pesados circule pela rodovia Pedro Merizio (SC-486).

Por fim, o secretário menciona a avenida Beira Rio, na região norte do município. O trecho recebe fluxo de carga pesada que cruza a rodovia Antônio Heil (SC-486), acesso ao município de Itajaí e à BR-101.

“Além do risco de se envolver em acidentes, veículos de carga causam danos nas nossas estradas”, considera. “Seria possível implementar a balança em qualquer lugar, desde que as condições da via ofereçam esta possibilidade”, analisa.

Baixo efetivo e acidentes

O desafio do baixo efetivo pode ser superado pela Setram em breve. O secretário diz que há planejamento para contratação de novos agentes, via processo seletivo. Hoje, a pasta está refém do baixo efetivo da GTB para realizar as ações.

“A fiscalização reduz a possibilidade de sinistros em 50% ou 60%, no mínimo. Desta forma, iremos inibir o condutor de veículo pesado de chegar no município com veículo em mau estado de conservação, como más condições em pneus, freios, tacógrafo, etc”, finaliza.

Somente neste ano, foram registrados quatro tombamentos de carretas no acesso entre Brusque e Guabiruba. Três deles aconteceram na rua dos Imigrantes, principal entrada à cidade, e outro foi registrado na rua São Pedro.

