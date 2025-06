Balão com mais de 20 pessoas a bordo cai após pegar fogo em Praia Grande; quatro mortes já foram confirmadas

Na manhã deste sábado, 21, um passeio de balão terminou em tragédia no município de Praia Grande, no extremo Sul de Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, um balão de ar quente incendiou-se enquanto sobrevoava a região e caiu, provocando a morte de quatro pessoas no local. Segundo informações preliminares, cerca de 22 pessoas participavam do voo.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o balão já tomado pelas chamas em pleno ar. Nas imagens, é possível ver o momento em que a estrutura do cesto se desprende e cai.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente e seguem trabalhando para localizar os demais ocupantes e avaliar o estado de saúde dos sobreviventes.

Reconhecida pelo turismo de aventura, Praia Grande é chamada de “Capital dos Cânions” e também ganhou fama nacional como a “Capital do Balonismo”, por atrair voos turísticos com balões de ar quente durante o ano todo.

Notícia em andamento.

