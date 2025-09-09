Balconista de farmácia será indenizado em R$ 20 mil após ser vítima de três assaltos

Insegurança jurídica

O Tribunal Superior do Trabalho julgou sexta-feira ação originária de Florianópolis que deve dar muito o que falar, pelo precedente que cria. Uma balconista de farmácia conseguiu indenização de R$ 20 mil por danos morais após ser vítima de três assaltos. Inicialmente teve seu pleito negado no Tribunal Regional do Trabalho de SC, que atribuiu os assaltos à insegurança pública. O TST concluiu que “havia risco superior ao ordinário, pois farmácias são estabelecimentos visados por assaltantes”. Se esta tese prevalecer, “riscos ordinários” podem levar à bancarrota muitos outros negócios além das farmácias, como postos de combustíveis, mercadinhos e até ambulantes de rua.

Zona costeira

Em evento tido como inédito no Brasil, gestores de 41 municípios do litoral de SC se reúnem de hoje a quinta-feira em Itajaí para discutir os principais desafios relacionados à ocupação do território. O objetivo é construir uma agenda de gestão para nortear as decisões de planejamento do governo estadual. A programação ocorre no Teatro Adelaide Konder, dentro do campus da Univali. O curioso é que esta ação é prevista há 37 anos, por meio do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e SC é o primeiro Estado do Brasil a reunir todos os municípios da costa atlântica para refletir sobre seus principais desafios.

Rumo à Brasília

Dezenas de prefeitos de SC participam em Brasília, hoje e amanhã, de ato político no Congresso, em torno de propostas consideradas fundamentais para o enfrentamento da crise e dos riscos fiscais. Entre elas as Propostas de Emenda Constitucional (PECs) 25/2022, que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios em 1,5% no mês de março, e 66/2023, que trata da sustentabilidade fiscal. Estão também os projetos de 108/2024, que regulamenta a Reforma Tributária, 087/2025, que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda. Até ontem 1,5 mil prefeitos haviam confirmado presença.

Cuidados na primavera

Às vésperas da primavera, o florescimento dos ambientes traz a reboque uma elevação nos atendimentos oftalmológicos relacionados às alergias oculares. Diante disso, a Sociedade Catarinense de Oftalmologia (SCO) alerta para manifestações como conjuntivite alérgica e olho seco, que se intensificam devido ao predomínio da polinização e à maior concentração de alérgenos suspensos no ar. Aos mais propensos, a recomendação é evitar locais com alta concentração de pólen e poeira, manter acompanhamento regular com oftalmologista e não utilizar colírios sem prescrição médica.

Malhação

Há 45 anos no mercado e com fábricas em São Paulo e Amazonas, a Movement Fitness abre nesta quarta-feira sua primeira loja em SC, no bairro Estreito, em Florianópolis. Nos últimos dois anos a empresa vendeu 500 mil esteiras e o potencial de SC foi determinante para o investimento. Segundo a pesquisa Vigitel Brasil 2023, Florianópolis é a segunda capital brasileira com maior índice de prática de exercícios físicos, com 47,3% da população ativa, superando a média nacional de 40,6%. O estudo também apontou que 61,8% dos catarinenses pratica algum tipo de atividade física regularmente e 27,5% mantém alimentação saudável.

Desfechos opostos 1

Dois julgamentos recentes em SC, de mulheres que mataram maridos, tiveram desfechos completamente diferentes, o que mostra que a letra da lei pode ter interpretações opostas. A mulher de Capinzal que matou o marido e escondeu seu corpo no freezer foi condenada a 20 anos de prisão em julgamento dias atras.

Desfechos opostos 2

Há quatro anos, em Florianópolis, a empresária Tânia Zapelline Ribeiro, que morreu de um AVC na última sexta-feira, matou o marido, coronel aposentado da Polícia Militar, que a ameaçou matá-la com faca de cozinha se saísse de casa. Ela reagiu atingindo-o com um halter de 10 quilos da academia doméstica, liquidando-o em seguida com a mesma faca. Inicialmente foi absolvida e como o Ministério Público recorreu, foi condenada a oito anos em 2023. Sua defesa foi ao Supremo Tribunal Federal que na semana passada restabeleceu a absolvição, sob a justificativa de que a Constituição assegura a soberania dos veredictos do júri popular.

Distinção sexual

O senador Jorge Seif (PL-SC) é autor de projeto de lei que ainda não foi analisado, que deve dar barulho quando entrar em discussão nas comissões da Casa. Estabelece que banheiros e vestiários femininos públicos e privados tem que obrigatoriamente reservar uma área exclusiva para mulher do sexo biológico feminino, para assim “se proteger” de mulheres transexuais.