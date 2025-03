Balneário Camboriú vai investir R$ 50 milhões em nova intervenção na orla da praia para evitar alagamentos

A Praia Central de Balneário Camboriú passa por uma nova intervenção na orla. Na segunda-feira, 10, a prefeitura iniciou a obra de macrodrenagem para evitar alagamentos. O custo total de execução está aproximado em R$ 53 milhões.

A primeira etapa da obra inicia na região norte da praia e contempla a instalação de mais de 5 mil galerias de concreto pré-fabricadas. O custo inicial é de R$ 30 milhões. A conclusão desta fase está prevista para o final de novembro.

A obra será feita em duas etapas. A primeira abrange 2,4 quilômetros, do Canal do Marambaia até a rua 2000. Depois, a segunda etapa vai da rua 200 até a rua 3930, com extensão de aproximadamente 1,8 quilômetro.

“Estamos iniciando essa que é a maior obra de macrodrenagem do país, e que faz parte do projeto de reurbanização da Praia Central. Sem essa intervenção, a reurbanização não poderia avançar”, disse o secretário de Planejamento, Carlos Silva, em site institucional da prefeitura.

Conforme o Executivo local, alterações no trânsito serão realizadas durante a execução da obra e comunicadas previamente pela BC Trânsito. Os agentes devem estar pelas ruas na região da orla para monitorar o fluxo de veículos.

