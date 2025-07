Bancada do PL na Alesc pressiona por instalação de câmeras em salas de aula

Câmeras nas salas

A bancada do PL na Assembleia Legislativa está fazendo pressão para aprovar projeto que obriga a instalação de câmeras de videomonitoramento nas salas de aula das escolas públicas do Estado. Anteontem, o deputado Sargento Lima, justificou a defesa da iniciativa exibindo filmete com imagens de crianças de 10 a 12 anos cobrindo o corpo de tatuagens e ouvindo música pornográfica em uma festa junina.

Tiro no pé

Mais uma prova antecipada de que Bolsonaro se dará um tiro no pé se insistir em fazer Carlos, seu filho “02” e vereador no Rio de Janeiro, candidato a uma das duas vagas de SC para o Senado em 2026: pesquisa do grupo de comunicação ND apontou que 71% dos catarinenses consideram a candidatura um “desrespeito” à política, aos políticos e aos catarinenses. Apenas 9,6% discordam do entendimento. O levantamento teve 1.008 pessoas entrevistadas em 77 municípios.

Na China

Será lançado hoje na Assembleia Legislativa o programa “Para mudar de vida”, que objetiva a seleção e o envio de 120 estudantes do ensino médio de SC para participarem de intercâmbio na China.

Urnas 2026

Nos últimos encontros da Federação das Indústrias de SC (Fiesc) a sucessão presidencial em 2026 tem sido um assunto permanente. Numa roda, um dos novos integrantes de sua diretoria confessou que se fosse feita agora uma pesquisa de intenções de voto na classe empresarial catarinense, o governador paulista Tarcísio de Freitas daria uma goleada em qualquer adversário. A conferir.

Roleta

Foi adiada a votação, no Senado, de projeto de 1991, do então deputado federal Renato Vianna (PMDB-SC) que legaliza bingos, cassinos e jogo do bicho em todo o país. O presidente do Senado, David Alcolumbre, o retirou da pauta, anteontem, diante da baixa presença de senadores e da forte divisão interna. Não há uma nova data para análise.

Bombeiros

Agora só falta a sanção do presidente Lula em projeto do deputado federal Rodrigo Coelho (Podemos-SC), aprovado no Senado anteontem, que concede a Joinville o título de Capital Nacional dos Bombeiros Voluntários. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é a instituição do gênero mais antiga do Brasil, com origem em 13 de julho de 1892.

Turismo itinerante

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1036/25, da deputada Julia Zanatta (PL-SC), que estabelece um marco legal para o turismo itinerante. Essa modalidade de turismo é caracterizada pelo movimento frequente de viajantes entre diferentes locais, utilizando veículos de recreação (motorhomes, trailers, campervans) para a finalidade de lazer, negócios, turismo ecológico, cultural ou esportivo. A proposta garante a liberdade de circulação desses veículos e facilita a criação de “pontos de apoio” com serviços essenciais.

Saber vender 1

Entre as estratégias da FG Empreendimentos para atrair gente endinheirada e potencialmente interessada na compra de seus apartamentos – alguns de até R$ 300 milhões – em Balneário Camboriú estão dois jatos, dois helicópteros, carros de luxo e um iate de 60 pés. A tentação começa uma viagem de jato para aeroportos de SC, onde, após o pouso, o potencial comprador embarca num helicóptero para sobrevoar a região. Também é possível um passeio pelo mar da cidade. Depois é levado para conhecer o estande exclusivo de vendas, onde está a maquete de 16 metros do Senna Tower, futuro prédio residencial mais alto do mundo e fruto de um investimento de R$ 3 bilhões.

Saber vender 2

Depois vem jantares com chefs renomados, festas e hospedagens em hotéis estrelados, entre outros mimos. Esse atendimento premium impulsionou um crescimento de 30% em 2024. A construtora tem atualmente R$ 8 bilhões em ativos sob sua gestão.

Bloco político

O presidente estadual do Progressistas, Leodegar Tiscoski, e o presidente estadual do União Brasil, Fábio Schiochet, reuniram-se para alinhar estratégias conjuntas visando as eleições de 2026. O encontro reforça o fortalecimento do maior bloco político do país também em SC, consolidando a parceria das duas siglas tanto nas eleições proporcionais quanto nas majoritárias. Os dois já discutiram pré-candidaturas ao Legislativo estadual e federal, e uma confirmação: o nome do senador Esperidião Amin como candidato à reeleição pelo União Brasil.