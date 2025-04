Banco especializado no atendimento ao público 50+ chega a Brusque

O Banco Mercantil, instituição financeira especializada no atendimento ao público 50+, inaugura nesta quarta-feira, 30, sua unidade em Brusque. A agência fica na rua Rodrigues Alves 52, Sala 1, Centro.

A abertura da agência segue a estratégia de expansão do Mercantil. Com a inauguração de novos pontos de atendimento na região Sul, o banco quer “reforçar seu compromisso de estar cada vez mais próximo dos clientes”. A unidade em Brusque é a nona do banco em Santa Catarina.

“Acreditamos que a presença física nessas cidades fortalece nosso compromisso em atender nossos clientes da forma como eles preferem, proporcionando uma experiência mais próxima e personalizada. Ao mesmo tempo, seguimos firmes em nossa missão de ser o maior e melhor ecossistema financeiro para o público 50+, oferecendo soluções inovadoras e acessíveis para essa parcela tão relevante da população”, diz Bruno Simão, vice-presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil.

O Banco Mercantil

O Banco Mercantil está ampliando sua atuação em regiões onde ainda não possui presença física, priorizando localidades que não estão vinculadas a leilões de benefícios, como o INSS. O objetivo é oferecer um atendimento especializado para aposentados e pensionistas, com serviços financeiros diferenciados e adaptados às necessidades desse público.

Atualmente, a instituição conta com mais de 300 pontos de atendimento distribuídos em cerca de 250 cidades e em 19 estados brasileiros. As novas unidades proporcionarão uma experiência imersiva em tecnologia, facilitando a digitalização dos serviços bancários para o público 50+, alinhada à estratégia de inovação do banco.

O Banco Mercantil (B3: BMEB3, BMEB4) conta com 9 milhões de clientes e tem foco no público com 50 anos. É o quinto maior pagador de benefícios previdenciários do país.

