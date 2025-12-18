Banda brusquense lança EP de estreia que combina metal moderno e influências góticas

A banda brusquense Elyra lançou seu EP de estreia também intitulado Elyra. O álbum possui quatro faixas e combina subgêneros do heavy metal, como symphonic metal e gothic metal, ambos dentro do metal moderno. A obra marca o início da discografia da banda no cenário musical nacional.

O grupo surgiu há cerca de dez anos após a vocalista Catherine Maurici e o baterista Beto Barth iniciarem sua primeira banda juntos, um grupo de thrash metal no qual Kathy atuava como baixista. Com a experiência acumulada ao longo dos anos, eles deram origem à banda Elyra em 2024, que também é um tributo à banda estadunidense Evanescence.

A formação oficial da banda é composta por Kathy Maurici nos vocais, Beto Barth na bateria, Julio Garcez na guitarra, Edu Martineghi no baixo, e para a gravação do primeiro EP contou com a participação do guitarrista Thiago Correia.

No EP, as músicas mergulham nas vulnerabilidades humanas, abordando temas como saúde mental e os impactos psicológicos de relacionamentos abusivos, enquanto oferecem mensagens de resistência e resiliência diante dos desafios da vida.

“Nos dedicamos muito a esse trabalho e esperamos que as pessoas se conectem, que possam encontrar na nossa música inspiração, acolhimento e força”, destaca a vocalista, Kathy Maurici.

As influências de Elyra incluem outras bandas de metal como Nightwish, Lacuna Coil, Jinjer e In This Moment. A partir dessas referências, a banda constrói um som próprio, capaz de dialogar com fãs de diferentes vertentes do heavy metal, ao mesmo tempo em que transmite mensagens de superação, força e autenticidade.

O lançamento veio acompanhado de três videoclipes disponíveis no YouTube da banda, das faixas The Enemy, Married With the Devil e Panic, e todas as músicas estão disponíveis através do Spotify da Elyra.

