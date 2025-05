“Bandidos andando livremente nas cidades não vão ter vida fácil”, diz Jorginho ao anunciar mil câmeras com reconhecimento facial

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, anunciou nesta semana um investimento de R$ 35 milhões para a implantação de um sistema de reconhecimento facial em 60 cidades catarinenses com mais de 25 mil habitantes.

A tecnologia, que será integrada à inteligência artificial, tem como objetivo reforçar a segurança pública e dificultar a circulação de foragidos e pessoas com pendências na Justiça.

“Bandido andando livremente nas cidades aqui de Santa Catarina não vai ter vida fácil”, afirmou o governador. “As câmeras de reconhecimento facial já são uma realidade e agora estão integradas à inteligência artificial. Usamos como teste no Carnaval de Floripa e foi um sucesso. Agora estamos preparando uma grande licitação para espalhar esses equipamentos no Estado todo”.

Jorginho Mello anuncia investimento em câmeras com reconhecimento facial

O sistema funcionará por meio de câmeras espalhadas em pontos estratégicos, que irão identificar rostos de pessoas com mandado de prisão ativo ou cadastradas no programa SOS Desaparecidos.

Ao detectar um indivíduo com restrição, a central de emergência aciona imediatamente a viatura mais próxima para abordagem. Além de ruas e centros urbanos, a intenção do governo é instalar o sistema também em escolas, com foco na proteção de alunos, pais e servidores. A previsão é que mil câmeras sejam instaladas.

Durante o teste realizado no Carnaval de Florianópolis, cinco pessoas com mandados de prisão foram identificadas e detidas. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff, o projeto é fruto de um estudo de viabilidade técnica feito durante o evento, que apresentou resultados positivos.

“A intenção é que pessoas com dívida com a Justiça ou desaparecidas sejam identificadas por meio de cruzamento de dados com o nosso banco de informações. O sistema ainda nos permitirá mapear e acompanhar pessoas em situação de rua”, explicou.