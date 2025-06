Essa semana, passando por uma concessionária conhecida aqui da região, avistei entre os carros para venda, um fusquinha antigo. Como gosto dessas cangalhas e o carro me chamou bastante a atenção, não me contive e fiz a volta na quadra para dar aquele confere na viatura. Enfim, fui lá de nariz de folha dar aquela pescoçada para saber quanto custava e dar uma boa olhada no carro.

Estacionei meu carro e fiquei uns cinco minutos olhando o veículo sem que nenhum vendedor tivesse vindo me atender. Pensei comigo, as vendas devem estar bombando e os vendedores devem estar ocupados, só pode! De repente vi alguém com um crachá e perguntei:

– Bom dia amigo, tem algum vendedor para me atender por obséquio?

– Sim, sim, estão todos lá dentro é só o senhor entrar e falar com um deles.

Só faltou ele dizer que eu tinha que ir lá pedir pelo amor de Deus para alguém vir me atender, para né meu filho! Então essa pessoa que encontrei entrou e avisou os vendedores que havia um cliente para atender. Não sei se é porque eu cheguei no lugar com outro carro velho, mas notei que o pessoal não se animou muito para me atender não. Será que se eu estivesse chego de BMW os “vendedores” se jogariam das suas mesas e viriam se empurrando, um passando a perna no outro, se estapeando entre si para me atender? Será? Olha, não sei não. Mesmo assim veio me atender uma vendedora, muito simpática e atenciosa, por sinal. Fui logo perguntando do carro:

– Bom dia, o fusca está à venda ou está aí só para bonito?

– Sim, o carro está à venda, é de um cliente nosso que deixou aqui para vender. – respondeu a vendedora.

Como já tinha visto o carro sozinho, fui logo ao que interessava:

– Quanto estão pedindo no fusca?

– 90 mil! – disse ela, e nem riu e nem ficou vermelha!

– 90 mil reais? – perguntei com cara de pamonha.

– Isso mesmo! – disse ela.

Bom… agradeci, fui embora rindo sozinho e fiquei pensando comigo: “esse aí vai ter

fusca por muito tempo, ô se vai!”.

Moto

Em 2024, o Corpo de Bombeiros de Brusque registrou um aumento no número de acidentes devido ao crescimento do contingente de motociclistas que realizam serviços de entrega. Entre 2023 e 2024, esse aumento foi de 34% nas ocorrências. Olha, uma das coisas que mais me agrada no mundo motor são as motos. Desde pequeno sempre tive um fascínio pelas duas rodas, tanto que foi um dos primeiros veículos a motor que dirigi na vida. Já estive perto de comprar uma moto algumas vezes, mas sempre quando chega na hora de comprar, não sei por que, dou um passo atrás e acabo desistindo. É um instinto, eu acho! E é também um medo que eu tenho e que aumenta todo dia quando leio notícias de motociclistas que são atingidos no trânsito por pessoas imprudentes. É uma pena, pois além da economia e mobilidade, dirigir uma moto é uma das coisas mais próximas da sensação de liberdade que existem! Quem sabe um dia…

É muita teta

Nesse final de semana dois marmanjos se perderam ali na trilha do Pico da Teta, em Balneário Camboriú e tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Olha, já fiquei sabendo de muito marmanjão que se perdeu por causa do Bico da Teta, mas essa daí foi novidade para mim. Dito isto, está mais do que na hora desses “aventureiros” serem cobrados por essas loucuras que fazem sem ter o mínimo de preparo para tal. Qual é o custo para o salvamento de dois “atoas” desses que acordaram, tomaram o seu toddy quente e pensaram “vamos fazer uma trilha, Amarildo?”. Olha, se bobear estavam de havaiana, bermuda e camiseta…

O povo não é bobo

O programa de televisão mais assistido do Brasil no domingo é o Domingão com Huck. Deus que me livre ter que assistir um negócio desses, mas infelizmente essa é a realidade. E quais são os principais patrocinadores desse programa? Um é uma casa de apostas (BET) e o outro é um fabricante de remédios (CIMED). Esse é o resumo do brasileirinho médio quarta séria fraca: procurando doenças que não existem e tentando ficar rico apostando no jogo do tigrinho. Enquanto isso, os donos dessas empresas, os divulgadores dos jogos e o apresentador em “questan” aparecem em iates, ferraris, aviões e etc. Parabéns aos envolvidos!

Quanto é?

O Papo de Bar gostaria de fazer uma sugestão de matéria para a competentíssima equipe investigativa aqui do O Município. O que vocês acham de fazer um levantamento de quanto custam essas homenagens que são feitas na Câmara de Vereadores de Brusque todos os meses? Poderia se fazer um levantamento do custo disso por homenagem e por vereador, até pra gente saber quem foi o nobre edil que mais homenageou pessoas e entidades, para poder fazer uma comparação entre o número de homenagens com o número de projetos que deram entrada na casa. Olha, seria bem interessante!

E o ar, Naldo?

Uma outra matéria que o Papo de Bar sugere direto, e que também seria muito elucidativa, é que jamais foi feito nenhum estudo da qualidade do ar do nosso município. A gente se preocupa muito com a nossa água (com razão!), mas esquecemos que muito da nossa poluição, assim como o amor, está no ar. Quem poderia fazer isso, será?

Não te mete que é bucha

Pessoas com as quais você deve evitar qualquer tipo de discussão:

– pessoal que está acima do peso e faz crossfit

– gurizada que está no primeiro semestre da faculdade de direito

– torcedor fanático de político (de qualquer político)

– blumenauense

– tecelão quando sai da fábrica com a sua CG querendo ir pra casa almoçar

– pessoas que caminham na Beira-Rio de bermuda jeans, cinto e mocassin

– entregador de xis salada domingo entre sete e meia e dez da noite

– gente fitness em rodízio de massas & pizzas

– ladrão de palmito com a rural cheia

– gordo com fome

– pobre metido a rico

– usuário de autopropelido (motinho elétrica) de menor e sem capacete (novo!)

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço para os aniversariantes André Faria, minha comadre Rose Wandrey DellAgnolo, João Marcelo Hodecker (Pire), Marcel e Henrique Paza, Seu Abraão de Souza e Silva, Pedro Carlos Panca (Panka), Max Roberto Rebelo, Elison Debatin, Oberdan Bittencourt (Obi), Rodrigo Belli, David dos Santos, Guilherme Valle, Pedro Paulo Jorge, Rafael Sestrem (Six), Eder Luis Regis,

Rafael Appel, Messias Santos, Pedro Paulo de Souza e André Fischer. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus!

Sabedoria Butecular

“Fingir que está falido é como você fica rico, fingir que está rico é como você fica falido.”