Barateiro Futsal e Leoas do Vale empatam pelo estadual em Brusque

Jogando no ginásio do Sesi, em Brusque, na noite desta quarta-feira, 5, a equipe do Barateiro Havan Futsal empatou em 2 a 2 com o Leoas da Serra, de Lages, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense feminino de Futsal.

No primeiro tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades. Com um jogo disputado, a pivô Eveli Calou aproveitou a falha das adversárias para abrir o placar para as brusquenses. Nos últimos segundos da primeira etapa, Petuxa apareceu livre na segunda trave para empatar a partida.

O segundo tempo continuou disputado com grandes atuações das duas goleiras, Mylena do Barateiro e Jennifer do Leoas. Eveli ampliou o placar com um golaço de bicicleta. Faltando três minutos para terminar a partida, Laura entrou como goleira linha e faltando um minuto empatou a partida.

Classificação e sequência

Com este resultado, as equipes ficam empatadas em números de pontos, ambas com quatro pontos, com uma vitória e um empate em dois jogos. O próximo jogo do Barateiro pelo estadual será no próximo dia 16, contra a Female em Chapecó.

