O Barateiro Futsal finalizou a segunda semana de treinos de sua pré-temporada, e terá seu primeiro jogo do ano em 22 de fevereiro, domingo, às 16h: um amistoso contra Indaial, a princípio, na Arena Brusque.

Enquanto a primeira semana de treinos ficou reservada a testes e trabalhos físicos, a segunda incluiu as primeiras atividades com bola, sob o comando do técnico Esquerda.

O plano é iniciar com trabalhos técnicos para integrar as novas jogadoras da equipe com as remanescentes da temporada passada. São dois períodos de treino ao longo do dia intercalando partes física e técnica, para depois passar a uma etapa com treinos táticos.

A estreia na Liga Feminina de Futsal (LFF) está programada para 13 de abril, contra o Londrina. O Barateiro será o mandante, a princípio, no Sesi, em Brusque.

A temporada tem 2025 tem também o campeonato estadual, os Jogos Universitários de Santa Catarina (Jucs) e os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc). Se vencer os Jucs, o Barateiro vai também aos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), a serem realizados em Natal (RN).

Além destas, o Barateiro também aguarda a confirmação da Copa Mundo do Futsal e da Taça Brasil.

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: