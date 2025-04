O Barateiro Havan Futsal enfrenta o Londrina neste domingo, 13, às 10h30, no ginásio do Sesi, em Brusque. A partida é válida pela primeira rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF) e tem entrada livre para a torcida.

O técnico Esquerda fez os últimos ajustes para a estreia. “A equipe do Londrina é jovem, já jogou neste ano pelo Campeonato Paranaense. Conseguimos adquirir um material para trabalhar em cima dos seus pontos positivos e negativos. Pretendemos fazer um grande jogo e, quem sabe, sair com uma grande vitória no início da nossa caminhada”, explica.

A goleira Mylena já atuou no adversário deste domingo. “A expectativa é a melhor. (…) Volto com mais experiência para jogar o campeonato e espero fazer uma boa competição agora pelo Barateiro”, afirma.

A LFF concede duas vagas para a Supercopa, competição cujo campeão representa o Brasil na Libertadores da América. O Barateiro é bicampeão da Libertadores (2015 e 2016), e busca a vaga para disputar novamente a competição, com o apoio dos torcedores de Brusque e região.

