Barateiro Futsal estreia com vitória na Liga Feminina de Futsal

Jogando no ginásio do SESI, neste domingo, 13, o Barateiro Futsal enfrentou a equipe do Londrina Futsal Feminino pela primeira rodada da Liga Feminina de Futsal.

No primeiro tempo, a equipe da casa iniciou pressionando a adversária, em uma bola roubada, Gabi Amorim saiu cara a cara com a goleira Mylena e abriu o placar para as visitantes. Mesmo estando atrás do placar, o Barateiro continuava criando boas chances, mas pararam nas defesas da goleira Valentina, do Londrina.

Na segunda etapa, o Barateiro começou pressionando, mas a equipe paranaense estava com uma marcação baixa, até que Eveli Calou empatou para o Barateiro. Bella fez o segundo e o terceiro para as brusquenses e assim terminou a partida. Barateiro Futsal 3 a 1.

O próximo confronto pela Liga Feminina de Futsal será fora de casa, em Brasília, contra a equipe da ADEF, no dia 27 de maio.