Barateiro Futsal estreia no estadual com vitória sobre Joaçaba

Jogando no ginásio do Sesi, em Brusque, a equipe do Barateiro Havan Futsal estreou nesta sexta-feira, 24, no Campeonato Catarinense Série Ouro, e venceu Tubarão por 4 a 2.

No primeiro tempo, a equipe da casa propôs mais o jogo. Eveli abriu o placar. Em uma bela jogada individual, Jéssica deu o passe para Meiriane marcar o segundo. Érica fez o terceiro para encerrar o primeiro tempo.

No segundo tempo, a equipe do Barateiro controlou a partida. Após jogada ensaiada de lateral, Meiriane fez um belo pivô e Eveli finalizou para fazer o quarto do Barateiro. Evelyn e Marieli diminuíram para o Tubarão.

Sequência

Com este resultado, a equipe do Barateiro está na segunda colocação com três pontos, com o mesmo número de ponto das Leoas da Serra, atrás apenas pelo saldo de gols.

A segunda rodada será no dia 5 de novembro contra as Leoas da Serra, de Lages, às 19h30, no ginásio do Sesi.