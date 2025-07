Barateiro Futsal faz, nesta sexta, seu último jogo em casa na primeira fase da LFF

O Barateiro Havan Futsal enfrenta o Resenhas, de Rio Verde (GO), às 19h30 desta sexta-feira, 1º, no ginásio do Sesi, em Brusque, pela 12ª rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A entrada é gratuita.

A partida é a última da equipe brusquense jogando em seus domínios na primeira fase da LFF. O Barateiro segue como quarto colocado, com 19 pontos, enquanto o Resenhas tem 14 pontos e está na sétima posição.

As duas equipes vem de derrota no sábado, 26. O Barateiro sofreu um revés de 4 a 3 em grande jogo contra o Taboão Magnus-SP, fora de casa, e o time goiano foi goleado em casa para o líder, Stein Cascavel-PR, por 5 a 0.

“A gente pretende fechar a primeira fase sem nenhuma derrota em casa e, com isso, se entre os quatro primeiros. O apoio da torcida é importantíssimo, como foi nos outros jogos. Sempre nos motivando, nos colocando para cima”, destaca o técnico Esquerda.

