Barateiro Futsal inicia decisão do Catarinense feminino nesta sexta-feira

Após o título do Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) no fim de semana, a equipe do Barateiro Havan Futsal finalizou nesta quinta-feira, 27, sua preparação para o jogo de ida da final do Campeonato Catarinense da Série Ouro.

A disputa pelo título será contra a equipe lageana das Leoas da Serra e o primeiro jogo acontece no ginásio do Sesi nesta sexta-feira, 28, a partir de 19h30.

O retrospecto entre as duas equipes favorece o Barateiro. Pela Liga Feminina de Futsal, a equipe de Lages venceu por 2 a 1. Pelo Jogos Universitários Catarinense, Brusque venceu por 2 a 1 os dois jogos, na fase de grupos e na final, levando o título. Pelo estadual, a partida entre as equipe ficou empatada em 2 a 2. E, no último confronto entre as duas equipes, na semifinal do Jogos Abertos, onde a equipe brusquense venceu nos pênaltis.

O Barateiro Havan Futsal conta com a volta da capitã Bella, que se recuperou de uma lesão no joelho e, da goleira Luiza, também voltando de uma lesão no joelho.

A entrada para o jogo é gratuita. O jogo de volta acontece no sábado, 6, no ginásio Jones Minosso, em Lages, às 19h30.

