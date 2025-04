Barateiro Futsal joga em Brasília neste domingo pela LFF; saiba como assistir

O Barateiro Havan Futsal enfrenta a ADEF às 16h deste domingo, 27, no ginásio da APCEF, em Brasília, pela segunda rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A equipe brusquense comunica que a partida terá transmissão da BandSports e do canal da competição no YouTube.

Os dois times venceram seus jogos na primeira rodada. O Barateiro bateu o Londrina por 3 a 1, de virada, em Brusque. A ADEF venceu a APCEF, de Sergipe, por 6 a 2, em casa.

No domingo, 20, a equipe brasiliense foi vice-campeã da Supercopa, competição que dá vaga à Libertadores, após derrota para o Taboão/Magnus por 3 a 0 em Lages.

O último confronto entre as Barateiro e ADEF foi em 2024, pela semifinal dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). As brusquenses, representando a Unicesumar, venceram a Unip-DF, representada pela ADEF, por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

“As duas equipes melhoraram seus elencos desde então. (…) Tenho certeza que será um jogo de muita responsabilidade, muita ambição também. A gente vem trabalhando bastante diariamente e esperamos voltar com um resultado positivo para casa”, comenta a fixa Kassi.

“É nosso primeiro jogo fora de casa. Estudamos bastante o adversário em seus jogos da Supercopa, fizemos alguns ajustes na nossa preparação e acredito que consigamos fazer um grande jogo. Sabemos da força do adversário, mas temos um elenco bom, que pode brigar por grandes jogos”, conclui o técnico Esquerda.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: