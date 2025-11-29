Barateiro Futsal perde em casa no jogo de ida da final do Catarinense feminino

No jogo de ida da final do Campeonato Catarinense de Futsal Feminino, o Barateiro Havan Futsal, de Brusque, perdeu por 3 a 1 contra as Leoas da Serra, de Lages, nesta sexta-feira, 28, no ginásio do Sesi.

Ludmila, Laura e Petuxa marcaram para a equipe lageana. A capitã Bella fez para as brusquenses.

Leoas vão para o intervalo em vantagem

O duelo começou bastante movimentado, com oportunidades para os dois lados com menos de 2 minutos de jogo. Bella teve duas para o Barateiro, enquanto Laura assustou para as visitantes.

O time brusquense teve mais a bola, mas sofreu em lances de transição, onde as Leoas da Serra roubaram a bola e aceleraram. Em uma dessas jogadas, com pouco mais de 5 minutos de jogo, Ludmila acertou um belo chute de média distância e fez 1 a 0 para a equipe lageana.

As goleiras trabalharam aos 6 e 7, primeiro Agatha para salvar a finalização da artilheira Calou após lançamento longo direto da lateral e, depois, Mylena, que, em outra saída errada do Barateiro, evitou o 2 a 0 em chute de Vitória.

Após o início movimentado, o ritmo do jogo diminuiu um pouco e a partida ficou mais truncada por causa de divididas e marcação forte. Mylena voltou a salvar outro chute de Vitória aos 13 minutos e, dois depois, mesmo em um momento em que não estava tão bem, o Barateiro empatou. Após cobrança de lateral de Erica, a capitã Bella bateu alto da entrada da área e empatou.

A igualdade, porém, durou pouco. Aos 17, em jogada individual pela esquerda, Laura avançou em velocidade e conseguiu uma ótima finalização para fazer 2 a 1. As duas equipes ainda tiveram chances de marcar antes do intervalo, mas o placar não se alterou a partir daí.

Visitantes confirmam vitória

A etapa final começou um pouco mais truncada. A primeira boa chance foi das Leoas da Serra, aos 4:30, quando Julia fez grande jogada e deu a assistência para Laura, que mandou por cima. A resposta do Barateiro veio poucos segundos depois com Júlia, que finalizou de média distância, mas a bola desviou e saiu.

Calou voltou a criar uma boa ocasião para o Barateiro aos 7. Ela fez jogada individual da esquerda para dentro e finalizou, mas errou o alvo.

As Leoas da Serra tiveram um bom momento no jogo a partir dos 10. Primeiro, Ludmila cobrou falta de muito longe e exigiu boa defesa de Mylena. O Barateiro respondeu pouco depois em jogada individual pela esquerda. Erica chegou bem e chutou forte, mas Agatha salvou.

Em duas jogadas de contra-ataque, aos 12 e 13, as Leoas da Serra estiveram perto do 3 a 1, com Julia e Laura, mas o primeiro chute foi defendido e o segundo passou à esquerda.

A partir dos 13, o Barateiro passou a pressionar. Após bola roubada ainda no campo de defesa, Bella fez jogada individual, driblou a marcadora e bateu rasteiro, mas a bola passou raspando a trave. No minuto seguinte, Ana Pimpim parou em defesa de Agatha com o pé.

Pouco antes dos 15, após uma trombada entre duas jogadoras das Leoas da Serra, Laura precisou ser atendida em quadra. Ela acabou retornando para o jogo minutos depois.

Nos últimos quatro minutos, o técnico Esquerda colocou Erica como goleira-linha em uma tentativa final de pressão. Faltando pouco menos de 40 segundos para o fim do jogo, porém, Laura roubou a bola de Bella e, de antes da metade do campo, Petuxa aproveitou a meta aberta para fazer o terceiro e fechar o placar.

Avaliação

Esta foi a primeira derrota do Barateiro como mandante em duas temporadas. O técnico Esquerda admitiu que o time não fez um bom jogo, mas destaca que a decisão está em aberto.

“Temos que levantar a cabeça, arrumar algumas coisas. É um período curto, fim de temporada, viemos de sete jogos nos Jogos Abertos (Jasc), mas não é desculpa”.

O treinador do time brusquense fez questão de elogiar a equipe rival, mas apontou alguns problemas na atuação da sua equipe.

“Elas tiveram o mérito de neutralizar a nossa bola de meio. Tivemos problemas na tomada de decisão, não conseguimos entrar acelerando essa bola e erramos muitos passes. Nossa equipe tem a característica da posse de bola, mas, hoje, erramos demais. Precisamos analisar o jogo para ver o que não conseguimos fazer bem e, nos próximos dias, estudar para reverter o placar fora de casa”.

Decisão na Serra

O jogo de volta acontece no sábado, 6, no ginásio Jones Minosso, em Lages, às 19h30. As Leoas da Serra jogam pelo empate para conquistarem o sexto troféu estadual, o primeiro desde o pentacampeonato entre 2018 e 2022.

Atual campeã, a equipe do Barateiro também busca o sexto título. A equipe de Brusque, até hoje, venceu todas as finais que disputou.

