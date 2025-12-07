Barateiro Futsal vence no tempo normal, mas perde na prorrogação na final do Catarinense feminino

O Barateiro Havan Futsal é o vice-campeão do Catarinense feminino. Na noite deste sábado, 6, a equipe de Brusque devolveu o 3 a 1 sofrido no jogo de ida da final contra as Leoas da Serra, mas perdeu por 1 a 0 na prorrogação no ginásio Jones Minosso, em Lages.

Vitória abriu o placar para as Leoas da Serra, mas Vitória, ainda no primeiro tempo, Bella e Ana Pimpim, no segundo viraram para a equipe de Brusque, forçando a prorrogação.

No tempo extra, porém, a equipe de Lages acabou levando a melhor com outro gol de Vitória. As Leoas da Serra conquistaram o sexto troféu estadual, o primeiro desde o pentacampeonato entre 2018 e 2022.

Campeã de 2024, a equipe do Barateiro também buscava o sexto título. A equipe de Brusque perdeu uma final pela primeira vez na história.

A pivô Calou, do Barateiro, foi a artilheira da competição, com sete gols.

