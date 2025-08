Barateiro goleia o Resenhas pela Liga Feminina de Futsal

O Barateiro Havan Futsal venceu o Resenhas-GO por 5 a 0 na noite desta sexta-feira, 1º, no ginásio do Sesi, em Brusque, pela 12ª rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). Érica, Pimpim, Eveli Calou, Jéssica e Bella marcaram os gols da vitória. Em seis jogos jogando em Brusque, a equipe acumula cinco vitórias e um empate.

Logo no inicio do primeiro tempo, Bella fez ótima jogada individual e tocou para Érica abrir o marcador para as catarinenses. Em uma jogada ensaiada de escanteio, Pimpim acertou um belo chute de fora da área para fazer o segundo.

O Barateiro continuou pressionando a equipe do Resenhas, Eveli Calou fez o terceiro e Jéssica fez ótima jogada individual e finalizou para marcar o quarto gol, ainda na primeira etapa.

Em grande desvantagem, o Resenhas partiu para o ataque total no segundo tempo, exigindo bastante da goleira Mylena, do Barateiro. Contudo, enquanto utilizavam goleira-linha, Bella aproveitou o gol vazio para fechar o placar em 5 a 0. Foi o 14º gol da camisa 12, artilheira isolada da competição.

Próximo jogo

Com este resultado, o Barateiro continua em quarto colocado com 22 pontos. O time brusquense encerra sua participação na primeira fase neste sábado, 9, enfrentando a Malgi, em Pelotas (RS).

