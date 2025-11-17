Barateiro Havan Futsal avança à final do estadual
Equipe de Brusque joga a final contra as Leoas da Serra, de Lages
Na manhã desta segunda-feira, 17, o Barateiro Havan Futsal confirmou vaga à final do Campeonato Catarinense com vitória por 4 a 2 sobre a Female, no ginásio da Unochapecó, em Chapecó.
Inicialmente, o jogo seria realizado na noite de domingo, 16, mas foi adiado para a manhã de segunda-feira em função das fortes chuvas que atingiram Chapecó.
No primeiro tempo, o jogo foi bem disputado. Fran, capitã da Female, converteu um pênalti para abrir o placar aos 11 minutos. A equipe do Barateiro criou boas chances, mas parou na goleira Giga. Até que Pimpim acertou um belo chute de fora da área para empatar a partida.
Logo no início da segunda etapa, Eveli Calou fez dois gols para virar o marcador para as brusquenses. Carol Bueno diminuiu para as chapecoenses marcando um gol de falta. Precisando de uma vitória, o técnico Éder, da Female, colocou goleira-inha faltando 5 minutos para o fim da partida. Eveli Calou, porém, aproveitou o gol vazio, fez o quarto para o Barateiro e fechou o placar em 4 a 2.
Com este resultado, a final do estadual será entre as equipes do Barateiro Havan Futsal e Leoas da Serra, de Lages. As datas da decisão ainda estão definidas. A equipe lageana, porém, terminou líder pelo critério de saldo de gols e faz o segundo jogo em casa.
