O Barateiro Havan Futsal realiza os últimos ajustes antes da estreia na temporada 2025, faltando 10 dias para sua primeira partida oficial no ano. O primeiro jogo será pela Liga Feminina de Futsal, contra o Londrina, às 10h30 de 13 de abril, domingo, no ginásio do SESI.

A entrada é franca, e a partida também poderá ser acompanhada pelo Youtube da equipe brusquense.

O técnico Esquerda espera uma estreia em alto nível. “Vamos especificando os trabalhos cada vez mais. No momento, estamos com trabalhos de transição ofensiva e defensiva, já nos preparando para este jogo de estreia. A pré-temporada foi muito boa, com resultados excelentes, com grupo novo, respondendo ao trabalho.”

O elenco do Barateiro iniciou a pré-temporada em 3 de fevereiro, com sete atletas remanescentes e seis novas contratações. Também realizou dois amistosos.

Na temporada passada, o Barateiro foi eliminado nas quartas de final da LFF e terminou na sexta posição. O Londrina foi o nono colocado, uma posição atrás da zona de classificação. No último confronto entre as equipes pela competição, em 26 de maio de 2024, o time brusquense venceu por 8 a 0. O jogo foi realizado em Luiz Alves, no Vale do Itajaí.

