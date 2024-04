Barateiro Havan Futsal conquista segunda vitória na Liga Feminina de Futsal

O Barateiro Havan Futsal venceu a Adef-DF por 4 a 1 na noite de sexta-feira, 19, em Brasília, pela segunda rodada da Liga Feminina Futsal. É a segunda vitória do time em duas rodadas no campeonato.

O time brusquense saiu perdendo nos minutos iniciais, mas quando faltavam quatro minutos para o final do primeiro tempo, a capitã e ala Bella empatou a partida em uma linda jogada, tirando a defensora e batendo para o gol.

No segundo tempo, quando parecia que o jogo se encaminhava para o empate, com 10 minutos para acabar, Thalitinha recuperou a bola na defesa e puxou o contra-ataque, batendo cruzado para o fundo da rede e virando a partida. Foi o segundo gol do Barateiro.

Com a goleira linha, as donas da casa buscavam o empate faltando um minuto e meio para acabar o jogo, quando Bella recuperou a bola na defesa, tirou a marcadora e finalizou de longe, acertando o gol e ampliando a vantagem do Barateiro: 3 a 1.

Faltando 18 segundos para o término da partida, o Barateiro construiu a jogada do último gol de pé em pé, até que Vanessa rolou para Kassi que, de bico, finalizou do meio da quadra e fechou o placar por 4 a 1.

Sequência da competição

A equipe do Barateiro Havan Futsal volta a atuar no próximo dia 4 de maio, às 16h, na Arena Multiuso, em Brusque, contra a equipe do Londrina (PR).

