Barateiro Havan Futsal conquista terceira vitória consecutiva na LFF

O Barateiro Havan Futsal venceu a APCEF Confiança-SE na noite deste sábado, 10, no ginásio do Sesi, pela terceira rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A equipe brusquense ocupa a segunda posição, atrás do Leoas da Serra por saldo de gols e com um jogo a mais que o Stein Cascavel-PR, terceiro colocado.

O placar foi aberto com três minutos decorridos do segundo tempo, quando Érica recebeu bom passe do lado esquerdo e finalizou de primeira, dentro da área. Faltando 10 minutos para o fim, Bella desarmou a saída de bola da APCEF, tabelou com Kassi e chegou à linha de fundo, cruzando rasteiro para Júlia, live, mandar para o fundo das redes: 2 a 0.

A próxima partida do Barateiro é neste sábado, 17, às 16h, contra o Stein Cascavel, em Cascavel (PR).

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: