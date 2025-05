Barateiro Havan Futsal decide a Recopa Catarinense nesta sexta, com entrada livre

O Barateiro Havan Futsal enfrenta o Tubarão às 19h30 desta sexta-feira, 23, no ginásio do Sesi de Brusque, no jogo de volta da Recopa Catarinense. A entrada é gratuita.

O jogo de ida, em Tubarão, terminou em 6 a 0 para o time brusquense, com dois gols de Érica, dois de Jéssica, um de Kassi e um contra.

O confronto é entre o campeão da Série Ouro do Catarinense de 2024 (Barateiro) e o campeão da Série Prata. Para conquistar seu primeiro troféu em 2025, o Barateiro tem a vantagem do empate. Derrota por qualquer placar leva o confronto à prorrogação.

“Precisamos ter bastante atenção neste segundo jogo. Jogamos em casa, esperamos, sim, o apoio da torcida, para que possamos realizar um grande jogo novamente e sair com o título. (…) Um título importante para o Barateiro, para todas as atletas, para pegarem uma confiança para o restante da temporada”, comenta o técnico Esquerda.

