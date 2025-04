Barateiro Havan Futsal disputa o título da Recopa Catarinense nesta sexta

O Barateiro Havan Futsal enfrenta o Tubarão às 19h desta sexta-feira, 2, na Arena Multiuso, em Tubarão, no jogo de ida da Recopa Catarinense. É um confronto de ida e volta entre o campeão da Série Ouro estadual de 2024, o Barateiro, e o campeão da Série Prata.

As brusquenses foram campeãs da Série Ouro em 2024 após vencer a Female/Unochapecó por 5 a 2. Com o título estadual, a equipe garantiu a vaga para a Recopa Catarinense e, para a Taça Brasil,que será disputada em Cascavel (PR) no mês de setembro.

“Foco total neste primeiro jogo da Recopa. É uma equipe que não conhecemos muito bem, não sabemos como está o elenco deste ano. Mas, com certeza, será um jogo bem difícil. Já as enfrentamos em jogos universitários no ano passado, e a gente vê que é uma equipe bem treinada. (…) Acredito que vamos chegar em boas condições para fazer um grande jogo fora de casa”, avalia o técnico Esquerda.

O time brusquense vem de vitórias por 3 a 1 sobre o Londrina e 3 a 2 sobre a Adef-DF, pela Liga Feminina de Futsal (LFF).

O jogo de volta da Recopa Catarinense será disputado às 19h30 de 23 de maio, sexta-feira, no ginásio do Sesi de Brusque.

