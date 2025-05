O Barateiro Havan Futsal conquistou o título da Recopa Catarinense na noite desta sexta-feira, 23, no ginásio do Sesi, em Brusque. A partida de volta contra o Tubarão terminou em 2 a 2, com gols de Rafaela Sitta e Érica para o time brusquense, enquanto Fran e Nati marcaram para as visitantes. O empate deu o título ao Barateiro, que havia vencido o jogo de ida por 6 a 0 e precisava evitar a derrota, que teria levado o confronto à prorrogação.

Com 10 minutos do primeiro tempo, o placar foi aberto pelo Barateiro, após boas chances ciadas até então. Rafaella Sitta recebeu passe de Jéssica e finalizou de fora da área para abrir o placar.

O Tubarão conseguiu reagir com o gol de Fran, decorridos cinco minutos da primeira etapa. Faltando 12 minutos para o fim, Érica cobrou lateral tabelando com Eveli Calou, que fez bem o pivô e a devolução. Érica acertou um balaço à esquerda da goleira Ana: 2 a 1.

As visitantes não se entregavam e acionaram goleira-linha faltando cinco minutos para o fim. Faltando 57 segundos, conseguiram o empate em um belíssimo chute de Nati, de longa distância. Golaço.

E ainda mais emoções ficaram mesmo reservadas para o final. Faltando 11 segundos, a arbitragem marcou a sexta falta para o Tubarão em domínio de Eveli Calou com a mão, após cruzamento de Bella.

Foi marcado, então, o tiro livre direto, com grande chance de o Tubarão virar o jogo e levar a decisão à prorrogação. Nati foi para a cobrança e chutou firme, alto, mas a goleira Mylena fez grande defesa.

“Feliz pelo título. É um título estadual, mas temos que dar importância. Parabéns à federação por promover este evento. Agora é dar sequência nas competições, no próximo jogo da liga nacional. Que este título sirva de motivação para o próximo jogo em casa, contra o São José-SP, e que a torcida compareça novamente e nos ajude como ajudou hoje”, avalia o técnico Esquerda.

O próximo desafio é pela Liga Feminina de Futsal. O Barateiro entra em quadra para enfrentar o São José-SP às 16h deste sábado, 31, no ginásio do Sesi, com entrada franca.

