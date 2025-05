Barateiro Havan Futsal é superado pelo Stein Cascavel na Liga Feminina de Futsal

Jogando no ginásio da Neva, em Cascavel, na tarde de sábado, 17, Stein Cascavel e Barateiro jogaram pela quarta rodada da Liga Feminina de Futsal.

No primeiro tempo, o Barateiro começou pressionando o Stein e Bella aproveitou uma saída errada da goleira Bianca para fazer 1 a 0 para as catarinenses. O jogo continuou intenso, Luana descontou para o Stein e Flávia virou o jogo para as cascavelenses.

Na segunda etapa, o Barateiro teve boas chances mas pararam na goleira Bianca do Stein. Bebel e Camilinha ampliaram para as cascavelenses e assim, terminou o jogo, 4 a 1 para o Stein Cascavel.

Foi a primeira derrota do Barateiro Futsal na temporada, o foco agora será na final da Recopa Catarinense. O jogo será contra a equipe do Tubarão, nesta sexta-feira, 23, às 19h30, com entrada franca no ginásio do SESI Brusque. O Barateiro venceu o primeiro jogo por 6 a 0 e joga com a vantagem do empate para ser campeão.