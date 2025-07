Barateiro Havan Futsal é superado pelo Taboão Magnus fora de casa

O Barateiro Havan Futsal foi derrotado por 4 a 3 pelo Taboão Magnus, na noite de sábado, 26, no ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra (SP), pela 11ª rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida foi marcada por equilíbrio, reviravoltas e gols nos minutos finais.

O time catarinense começou bem, criando boas oportunidades com Érica e Pimpim, mas parou nas defesas da goleira Regiane. As paulistas abriram vantagem com Gabi Machado e Natalinha, e foram para o intervalo vencendo por 2 a 0.

Na segunda etapa, o Barateiro reagiu. Júlia diminuiu em chute de longa distância, e Érica empatou com um belo gol por cobertura. Na sequência, Eveli fez o trabalho de pivô e finalizou. A capitã Luana Moura, do Taboão, desviou contra o próprio gol e virou para o time de Brusque: 3 a 2.

A pressão final das donas da casa, com goleira linha, surtiu efeito. Alana empatou o jogo e, a 57 segundos do fim, Natalinha marcou o gol da vitória do Taboão: 4 a 3.

Apesar da derrota, o Barateiro segue em quarto lugar na tabela, com 19 pontos. O próximo compromisso será nesta sexta-feira, 1º, às 19h30, contra o Resenhas (GO), no ginásio do Sesi, em Brusque.

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: