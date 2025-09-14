Barateiro Havan Futsal empata primeiro jogo das quartas da LFF

O Barateiro Havan Futsal empatou com o São José-SP em 0 a 0 na noite deste sábado, 13, no Poliesportivo Altos de Santa, em São José dos Campos (SP), no jogo de ida das quartas de final da Liga Feminina de Futsal.

Em uma partida bastante equilibrada, nenhuma das equipes conseguiu abrir o placar. Os destaques ficaram por contas das goleiras Luiza, do time brusquense; e Desiré, da equipe paulista.

As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, às 19h30, no ginásio do Sesi, em Brusque. Um empate no tempo normal leva a decisão para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão por uma vaga nas semifinais será nos pênaltis. A entrada será gratuita.

