Barateiro Havan Futsal recebe as Leoas da Serra em Luiz Alves

O Barateiro Havan Futsal enfrenta as Leoas da Serra às 16h deste sábado em Luiz Alves, pela terceira rodada da Liga Feminina de Futsal. O ingresso para a partida pode ser adquirido de forma antecipada por R$ 10 na secretaria da Associação Esportiva e Cultural Luiz Alves (Aecla) e também na hora do jogo no Ginásio da Vila, em Luiz Alves.

O último confronto entre as duas equipes foi pelo Campeonato Catarinense em dezembro. O Barateiro perdeu por 2 a 1.

Atualmente, o time brusquense lidera a Liga Feminina de Futsal, com seis pontos, destacando-se no critério de desempate do saldo de gols.

“Sabemos que clássico é definido em detalhes, nos últimos anos o confronto vem sendo interessante e aberto. Nosso momento é muito bom na competição, mas temos que ter cautela e continuar trabalhando com o foco em vencer. Em dois grandes jogos nossa equipe esteve bem, soube sofrer na partida, mas não tirou o foco de vencer as partidas e vamos continuar assim”, comenta a capitã Bella.

“Vamos jogar em Luiz Alves, mas com o apoio dos nossos torcedores, temos a certeza que será um grande jogo, por se tratar de um clássico, mas estamos preparados para enfrentar a grande equipe das Leoas. Nosso time vem se fortalecendo jogo após jogo e isso é importante para as dificuldades que vamos ter durante as partidas no decorrer da competição”, completa o técnico Esquerda.

