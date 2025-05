Barateiro Havan Futsal enfrenta o Stein Cascavel-PR neste sábado; saiba como assistir

O Barateiro Havan Futsal visita o Stein Cascavel para partida com apito inicial às 16h deste sábado, 17, no Ginásio da Neva, em Cascavel (PR), pela quarta rodada da Liga Feminina de Futsal. (LFF). A partida terá transmissão no YouTube da liga.

A equipe brusquense está na segunda posição da LFF, com três vitórias nos três jogos que disputou, contra Londrina, Adef-DF e APCEF Confiança-SE. O Leoas da Serra lidera nos critérios de desempate.

O Stein Cascavel tem um jogo a menos e está na terceira posição, com vitórias sobre a Unidep Pato Branco-PR por 7 a 1 em casa e sobre o São José-SP por 3 a 0 fora.

Para a partida, o Barateiro não terá a pivô Elevi Calou e a ala Ana Pimpim, que desfalcam a equipe por lesão.

“Um jogo que vale a liderança, um jogo importante, em que poderemos nos distanciar na zona de classificação. É um jogo de seis pontos contra uma grande equipe, que vem ganhando competições nos últimos anos e tem grande estrutura. Estamos bem dentro da competição e queremos manter isso”, comenta o técnico Esquerda.

Pela LFF, o Barateiro ainda não venceu o Stein. A equipe do oeste paranaense saiu vitoriosa com placar em 2 a 1 nas edições de 2022 e 2024. Em 2023, o triunfo foi por 4 a 1.

