Barateiro Havan Futsal estreia na próxima semana pelo Campeonato Catarinense; confira

O Barateiro Havan Futsal estreia pelo Campeonato Catarinense de Futsal na segunda-feira, 4, contra as Leoas da Serra, em Lages. A federação catarinense divulgou a tabela com os jogos da competição.

Na terça-feira, 5, às 10h, o clube enfrenta a Female no Ginásio Jones Minosso. Já na quarta-feira, dia 6, Female e Leoas se enfrentam e, dependendo dos resultados do Barateiro nos dois primeiros jogos, o clube aguardará o seu adversário na final do estadual.

Clique aqui e confira as datas e horário dos jogos.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: