Barateiro Havan Futsal faz seu 50º jogo na história da LFF neste sábado

A partida contra o São José-SP às 20h deste sábado, 13, será a 50ª do Barateiro Havan Futsal na história da Liga Feminina de Futsal (LFF). O time brusquense faz o jogo de ida das quartas de final no ginásio Poliesportivo Altos de Santana, em São José dos Campos (SP), buscando uma classificação inédita entre as quatro semifinalistas. A partida tem transmissão no YouTube da LFF.

Até o momento, são 49 partidas desde a primeira edição da LFF, em 2022. O Barateiro tem 22 vitórias, 10 empates e 17 derrotas, com 115 gols marcados e 81 sofridos.

O 100º gol da equipe na liga foi marcado em 2 de julho, por Bella. Foi o terceiro gol na vitória por 4 a 2 sobre a Unidep/Pato Branco-PR. A pivô foi acionada por Ana Pimpim em contra-ataque rápido e finalizou por baixo da goleira, com 13min14 decorridos da segunda etapa.

Até aqui, a campanha de 2025 é a melhor do Barateiro em aproveitamento e média de gols: 2,92 gols por partida (35 em 12), contra 2,46 (32 em 13) na temporada anterior. Dos 35 gols marcados nesta edição da LFF, a pivô Bella marcou 15, e ocupa a artilharia isolada da competição.

“Vai muito da questão do grupo que nós montamos. É um grupo com características mais ofensivas. É um plantel maior. Além da característica das atletas, tem a proposta da equipe, marcando com mais pressão”, afirma o técnico Esquerda.

Contudo, o treinador faz uma ressalva, e tenta melhorar a equipe para as decisões contra o São José-SP. “Ao mesmo tempo, estamos tomando muitos gols. O que a gente precisa, nestes jogos decisivos, é buscar esse equilíbrio entre ataque e defesa.”

O Barateiro é um dos times de futsal feminino mais vitoriosos do Brasil, com duas conquistas de Libertadores, um título de Liga Nacional, dois de Taça Brasil e cinco de estaduais. Contudo, na LFF, que é a principal competição do país desde 2022, o time brusquense tenta uma classificação inédita às semifinais.

Na temporada de estreia, caiu na primeira fase; em 2023 e 2024, foi eliminado nas quartas de final, para Female e Leoas da Serra, respectivamente.

Quartas de final

Sábado, 13/09 – 20h

São José-SP x Barateiro

Poliesportivo Altos de Santana

Sexta-feira, 19/09 – 19h30

Barateiro x São José-SP

Sesi Brusque

