Barateiro Havan Futsal faz seu 50º jogo na história da LFF neste sábado
Equipe busca classificação inédita às semifinais da liga, fundada em 2022
Equipe busca classificação inédita às semifinais da liga, fundada em 2022
A partida contra o São José-SP às 20h deste sábado, 13, será a 50ª do Barateiro Havan Futsal na história da Liga Feminina de Futsal (LFF). O time brusquense faz o jogo de ida das quartas de final no ginásio Poliesportivo Altos de Santana, em São José dos Campos (SP), buscando uma classificação inédita entre as quatro semifinalistas. A partida tem transmissão no YouTube da LFF.
Até o momento, são 49 partidas desde a primeira edição da LFF, em 2022. O Barateiro tem 22 vitórias, 10 empates e 17 derrotas, com 115 gols marcados e 81 sofridos.
O 100º gol da equipe na liga foi marcado em 2 de julho, por Bella. Foi o terceiro gol na vitória por 4 a 2 sobre a Unidep/Pato Branco-PR. A pivô foi acionada por Ana Pimpim em contra-ataque rápido e finalizou por baixo da goleira, com 13min14 decorridos da segunda etapa.
Até aqui, a campanha de 2025 é a melhor do Barateiro em aproveitamento e média de gols: 2,92 gols por partida (35 em 12), contra 2,46 (32 em 13) na temporada anterior. Dos 35 gols marcados nesta edição da LFF, a pivô Bella marcou 15, e ocupa a artilharia isolada da competição.
“Vai muito da questão do grupo que nós montamos. É um grupo com características mais ofensivas. É um plantel maior. Além da característica das atletas, tem a proposta da equipe, marcando com mais pressão”, afirma o técnico Esquerda.
Contudo, o treinador faz uma ressalva, e tenta melhorar a equipe para as decisões contra o São José-SP. “Ao mesmo tempo, estamos tomando muitos gols. O que a gente precisa, nestes jogos decisivos, é buscar esse equilíbrio entre ataque e defesa.”
O Barateiro é um dos times de futsal feminino mais vitoriosos do Brasil, com duas conquistas de Libertadores, um título de Liga Nacional, dois de Taça Brasil e cinco de estaduais. Contudo, na LFF, que é a principal competição do país desde 2022, o time brusquense tenta uma classificação inédita às semifinais.
Na temporada de estreia, caiu na primeira fase; em 2023 e 2024, foi eliminado nas quartas de final, para Female e Leoas da Serra, respectivamente.
São José-SP x Barateiro
Poliesportivo Altos de Santana
Barateiro x São José-SP
Sesi Brusque
Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque: