Barateiro Havan Futsal goleia o Londrina e segue 100% na LFF

O Barateiro Havan Futsal venceu o Londrina neste sábado, 25, por nada menos que 8 a 0, pela quarta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida foi realizada no município de Luiz Alves.

Na primeira etapa, Thalitinha (duas vezes) e Eveli (três) balançaram as redes. Meire, Kassi e Giselle fecharam a conta no segundo tempo, O Londrina pressionou a equipe brusquense em vários momentos, mas a defesa conseguiu se segurar e manter o placar elástico.

Com a goleada, o Barateiro é o segundo colocado da LFF, com 12 pontos, 18 gols marcados e 2 sofridos, atrás do Taboão da Serra-SP pelo saldo de gols.

“Sempre bom vencer, ainda mais dessa forma (…) Claro que a gente nunca espera [vencer por tamanha vantagem]. Mas nos decorrer da partida conseguimos neutralizar os pontos do adversário, aproveitar muito bem as chances que tivemos e o resultado foi acontecendo naturalmente”, comenta o técnico Esquerda.

“Fico feliz, como treinador, em ver a evolução jogo após jogo, as dificuldades que elas têm durante a partida e conseguindo resolvê-las, encontrando soluções”, completa.

O próximo jogo do Barateiro é nesta sexta-feira, 31, contra a ADTB, em Telêmaco Borba (PR).

