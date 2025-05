Barateiro Havan Futsal goleia o Tubarão no primeiro jogo da Recopa Catarinense

O Barateiro Havan Futsal venceu o Tubarão por 6 a 0 na noite desta sexta-feira, 2, na Arena Multiuso de Tubarão, pelo jogo de ida da Recopa Catarinense.

No primeiro tempo, Érica abriu o placar para as brusquenses, com dois minutos de jogo. Kassi acertou um belo chute de fora da área e ampliou para 2 a 0. Ana Pimpim fez ótima jogada individual e passou para Jéssica empurrar para as redes: 3 a 0.

Logo no início da segunda etapa, Érica fez seu segundo gol no jogo, e o quarto do Barateiro. As anfitriãs partiram para o ataque e exerceram pressão para diminuir a desvantagem, mas pararam na goleira Luiza.

A vantagem do Barateiro foi ampliada com um gol de Jéssica e um gol contra, após cruzamento de Ana Pimpim.

Próximos jogos

O jogo de volta da Recopa Catarinense será em 23 de maio, sexta-feira, às 19h30, no ginásio do Sesi, em Brusque, com entrada gratuita. Antes, a equipe do Barateiro entra em quadra pela Liga Feminina de Futsal (LFF): enfrenta a APCEF-SE às 18h deste sábado, 10, no Sesi; e visita o Stein Cascavel em Cascavel (PR) para jogar no sábado seguinte, 17, às 16h.

